ردا على عضوية حمو بيكا بالموسيقيين.. مصطفى كامل: لن أقطع رزق أحد

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد، أنه سأعمل على بتر يد الفساد في نقابة الموسيقيين.



وأضاف مصطفى كامل، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا صحة لشائعة صدور قرار عودة حمو بيكا لنقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن القرار لن يكون قرارا شخصيا وسيكون في اجتماع يضم كل الجبهات المتعارضة.



وتابع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد، أن رأيي فيما يقدمه حمو بيكا وزملاؤه هو نقدي للكمات التي تقدم للجمهور، لافتا إلى أنه : "أقسم بالله أنه لن أقطع رزق أحد".

