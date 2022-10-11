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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

 تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع مضيفه شاختار دونستيك الأوكراني بهدف لمثله في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل شبه كامل، وهدد مرمى شاختار عن طريق بنزيما ورودريجو، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل في أول أشواط المباراة.

وفي الشوط الثاني، تمكن ألكسندر زوبكوف من تسجيل الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 46 .

وأحرز الألماني أنطونيو روديجير هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 95، حارمًا شاختار من الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة السادسة، فيما شاختار رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني .

وفي نفس المجموعة، فاز لايبزيج الألماني على سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون مقابل.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

في حراسة المرمى: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - توني كروس 

خط الهجوم: رودريجو جويس - إيدين هازارد - كريم بنزيما

 

 

 

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