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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: البنك الدولي لا يجامل أحدا خلال تقاريره

مؤشرات الاقتصاد
مؤشرات الاقتصاد

أكد الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي و عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن البنك الدولى لا ينشر أشياء بها مجاملات، ففى حالة نشر أشياء تكون بناء على دراسة.

وكشف أن مصر حققت معدلات اقتصادي عالية، وحققت نتائج مميزة، وأن ما قامت به بشأن الأصلاح الاقتصادي كان مميز ولكن جائحة كورونا جاءت.

وأوضح أن مصر بـ اعتراف المؤسسات الدولية، حققت انجازات مميزة فى جائحة كورونا، و البنك الدوي أشاد بمصر لتحقيقها معدلات نمو إيجابي رغم كورونا.

ولفت إلى أن الجميع يجب أن يفتخر بالتجربة المصرية المبهرة، معلقًا :" بسافر كتير و الجميع فى افريقيا يشيد بما يتم فى مصر".

وأوضح أن الجميع يريد أن ينقل برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مصر.

الخبير الاقتصادي البنك الدولي الشرق الاوسط القناة الأولى التاسعة

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