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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

القضايا الاجتماعية في مسرح لينين الرملي.. أحدث كتب مايسة زيدان

القضايا الاجتماعية
القضايا الاجتماعية في مسرح لينين الرملي

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب “القضايا الاجتماعية والشكل الفني في مسرح لينين الرملي” للدكتورة مايسة زيدان.

من أجواء الكتاب نقرأ:

ارتبطت الكوميديا منذ القدم بالمجتمع ومشكلاته، ورأى النقاد أن وظيفتها هي تنبيه المجتمع والبشر إلى عيوبهم وأخطائهم من خلال النقد اللاذع، الذي يهدف إلى التوعية والإصلاح ويحقق ذلك من خلال إثارة الضحك على هذه العيوب والأخطاء.

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وفي الدراما الحديثة، انهارت الفواصل الصارمة بين التراجيديا والكوميديا، كما يشرح «ج. ل ستاين، في كتابه المهم الكوميديا الداكنة». شاعت روح السخرية حتى في أكثر المسرحيات جدية وقتامة، كما اكتسبت المسرحيات الكوميدية ظلالا قائمة جعل البعض يصفونها بأنها «كوميديا سوداء : أي لا تبعث على البهجة والتفاؤل رغم كمية الضحك الهائلة التي تفجرها.

ومسرحيات لينين الرملي تنتمي إلى هذا النوع من الكوميديا. الذي يتخذ من القضايا الحادة موضوعا ويصوغها في شكل فني حاذق، يمزج الماساوي بالملهاوي ويسعى الكتاب إلى رصد القضايا المختلفة التي عالجها ليمن الرملي في مسرحه، كما يحاول إبراز أهم السمات والتقنيات التي تميز أسلوبه الفني في صياغتها.

مصر دراما النقاد المسرح الهيئة المصرية العامة للكتاب

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