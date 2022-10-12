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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

صدى البلد

تعرض أنطونيو روديجير، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، لإصابة خطيرة في الوجه، في مباراة فريقه أمام شاختار دونستيك الأوكراني، في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض روديجير لإصابة دموية تسببت في خروجه على الفور مع الجهاز الطبي لعلاجه.

وقالت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية: “أن روديجير تلقى 20 غرزة طبية من أجل الجرح”.

وأضافت الإذاعة الإسبانية: “أن اللاعب روديجير سيخضع لفحص طبي اليوم أو غداً من أجل تحديد موقفه النهائي، من أجل معرفة ما إذا كان هناك كسر في الوجه”.

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

 تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع مضيفه شاختار دونستيك الأوكراني بهدف لمثله في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل شبه كامل، وهدد مرمى شاختار عن طريق بنزيما ورودريجو، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل في أول أشواط المباراة.

وفي الشوط الثاني، تمكن ألكسندر زوبكوف من تسجيل الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 46 .

وأحرز الألماني أنطونيو روديجير هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 95، حارمًا شاختار من الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة السادسة، فيما شاختار رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني .

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