34 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا لعام 2021



أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي حيث تم الاعلان عن 34 عالم من جامعة المنصورة الاكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2021.



وكذلك 26 عالم من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل انتاج العملي وذلك على النحو التالي (8 علماء من كلية العلوم و 5 من كلية الطب و 5 من كلية الهندسة و3 من كلية الصيدلة و 2 من كلية الحاسبات والمعلومات و واحد لكل من الزراعة و طب الاسنان و الطب البيطري)

و الجدير بالذكر انه تم ادراج اسم الدكتور محمود نعمان الحداد احد العاملين بالجهاز الاداري بكلية العلوم ( وحدة التحاليل الدقيقة) لأول مرة بالقائمة عن التأثير المرجعي لعام 2021.

وتأتى أهمية هذه الدراسة الى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقه وموثقة تشمل الاستشهادات ، h-index ، وعدد الابحاث و التخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.



وفي هذا السياق يتقدم الاستاذ الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتهنئةلهم على انجازهم العلمي ومتمنيا دوام الرقي والتقدم.

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