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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

34 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا لعام 2021

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

ثقافة الدقهلية تناقش دور ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المحتمع


أصدرت قاعدة بيانات  Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي حيث تم الاعلان عن 34 عالم من جامعة المنصورة الاكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2021. 

 


وكذلك 26 عالم من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل انتاج العملي وذلك على النحو التالي (8 علماء من كلية العلوم و 5 من كلية الطب و 5 من كلية الهندسة  و3 من كلية الصيدلة  و 2 من كلية الحاسبات والمعلومات و واحد لكل من الزراعة و طب الاسنان و الطب البيطري)
و الجدير بالذكر انه تم ادراج اسم الدكتور محمود نعمان الحداد احد العاملين بالجهاز الاداري بكلية العلوم ( وحدة التحاليل الدقيقة) لأول مرة بالقائمة عن التأثير المرجعي لعام 2021. 
وتأتى أهمية هذه الدراسة الى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقه وموثقة تشمل الاستشهادات ، h-index ، وعدد الابحاث و التخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.

 


وفي هذا السياق يتقدم الاستاذ الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  بالتهنئةلهم على انجازهم العلمي  ومتمنيا دوام الرقي والتقدم.

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IMG-20221012-WA0005
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جامعة المنصورة المنصورة رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة كلية الحاسبات والمعلومات الجامعات الأمريكية

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