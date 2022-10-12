المركز الثقافي الكوري يختتم دورات التايكوندو في حلوان والإسكندرية

اختتم المركز الثقافي الكوري الدورات المجانية للتايكوندو التي استمرت على مدار 5 أسابيع بنادي عز الدخيلة بالإسكندرية ونادي حلوان العام.



وقام المشاركون في الدورة بتقديم عروض البومزا ومنافسات تكسير الخشب، وذلك وسط حضور من جانب أسر الطلاب ومسؤولي الاتحاد المصري للتايكوندو.



وقام المستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو بتوزيع شهادات تقدير وبدل تايكوندو وأدوات تدريبية على المشاركين الذين تجاوز عددهم 200 من الطلاب والنشء من مختلف الفئات العمرية. كما قام بتكريم المدربين الذين أشرفوا على الدورات.



ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد التايكوندو عن امتنانه لجهود المركز الثقافي الكوري في تدعيم نشر رياضة التايكوندو، مشيراً إلى أن التايكوندو يسهم بقوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.



وقال رئيس الاتحاد إنه يتطلع إلى استمرار وتيرة التعاون البناء بين المركز الثقافي الكوري والاتحاد المصري للتايكوندو من أجل النهوض برياضة التايكوندو ومواصلة تقدمها.

وانطلقت الدورات في مطلع سبتمبر الماضي، واستهدفت تعليم المشاركين الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، فضلاً عن تعزيز مهارات الدفاع عن النفس.



ويجري تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج تنشيط ودعم رياضة التايكوندو وثقل مهارات اللاعبين والذي ينفذه المركز بالتعاون مع اتحاد التايكوندو المصري.