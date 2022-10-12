عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري يختتم دورات التايكوندو في حلوان والإسكندرية

المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري

اختتم المركز الثقافي الكوري الدورات المجانية للتايكوندو التي استمرت على مدار 5 أسابيع بنادي عز الدخيلة بالإسكندرية ونادي حلوان العام.

 
وقام المشاركون في الدورة بتقديم عروض البومزا ومنافسات تكسير الخشب، وذلك وسط حضور من جانب أسر الطلاب ومسؤولي الاتحاد المصري للتايكوندو. 


وقام المستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو بتوزيع شهادات تقدير وبدل تايكوندو وأدوات تدريبية على المشاركين الذين تجاوز عددهم 200 من الطلاب والنشء من مختلف الفئات العمرية. كما قام بتكريم المدربين الذين أشرفوا على الدورات.  


ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد التايكوندو عن امتنانه لجهود المركز الثقافي الكوري في تدعيم نشر رياضة التايكوندو، مشيراً إلى أن التايكوندو يسهم بقوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية. 


وقال رئيس الاتحاد إنه يتطلع إلى استمرار وتيرة التعاون البناء بين المركز الثقافي الكوري والاتحاد المصري للتايكوندو من أجل النهوض برياضة التايكوندو ومواصلة تقدمها. 
وانطلقت الدورات في مطلع سبتمبر الماضي، واستهدفت تعليم المشاركين الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، فضلاً عن تعزيز مهارات الدفاع عن النفس.


ويجري تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج تنشيط ودعم رياضة التايكوندو وثقل مهارات اللاعبين والذي ينفذه المركز بالتعاون مع اتحاد التايكوندو المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

تتيح عمرة الـ 4400 جنيه للمصريين.. ماهي منصة نسك وكيفية التسجيل عليها ؟

أبرزها مزاولة مهنة تجارية.. حالات وقف صرف المعاش طبقا للقانون الجديد

ترشيحاتنا

الاعدام ينتظره.. لاعب كمال أجسام أمريكي يقتل طليقته بطريقة مرعبة

إنفوجراف.. صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة

رئيس إنبي: مصطفى شلبي ضحى بأكبر العروض من أجل الزمالك

برئاسة الأردن.. بدء أعمال الاجتماع الـ87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

تحدد شروط التعاقد|الصحة: إدارة النفايات الطبية الخطرة بسوهاج تابعة للطب الوقائي بالمديرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

فيديو

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ