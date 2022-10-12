وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بإدارة غرب

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، قيادات المديرية بمتابعة سير العملية التعليمية وتذليل العقبات ، حيث تفقد اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مدارس إدارة غرب التعليمة.

وشملت الجولة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى الرسمية للغات، وشهد طابور الصباح تفقد الفصول الدراسية ، وأثنى على طابور الصباح والانضباط داخل المدرسة، وقد أوصى بضرورة

تفعيل الأنشطه التربوي والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية .

وشدد وكيل تعليم الدقهلية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لضمان حسن سير العملية التعليمية، حيث ناقش شعبان الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، وأوصى بعمل مسابقات عن المشروعات القومية والمناسبات الوطنية ، وممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب ودعمها.

وأكد وكيل وزارة الدقهلية، على ضرورة الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات.

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