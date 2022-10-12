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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مجرد كولر ما هيرفع اللياقة البدنية هنشوف لاعبي الأهلي صواريخ

صدى البلد

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على الإشادة بالأهلي ونشر تويتة جديدة عبر حسابة بموقع تويتر .

 

وكتب فرج عامر: “مجرد كولر ما هيرفع اللياقة البدنية هنشوف لاعبي الاهلي صواريخ، دليلي في ذلك، أن الأهلي بنصف لياقته البدنية وتدريبات بدون خطط، وتحفيظ ادوار للاعبين، كسب دوري أبطال أفريقيا وكاس السوبر وثالث أندية العالم”.

الانخداع بنتيجة مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري..تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي

المكافآت والعقوبات.. قرار مفاجئ من كولر بشأن لائحة اللاعبين في الأهلي

و كان قد كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ، عقد اجتماع مع لاعبي الفريق قبل مران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في إياب دورالـ32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي والمقرر لها يوم السبت المقبل

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر حذر لاعبي الفريق  من الانخداع أو التفكير في نتيجة مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري وأكد أنه يتعامل مع عقلية محترفة ولكن يجب أن يركز الجميع أن مباراة العودة هي الطريق نحو التأهل.

وأضاف شبانة، المدير الفني كولر أكد لجميع اللاعبين بشأن المشاركة في المباريات قائلا لهم: الفرصة متاحة أمام الجميع بعد أول مباراة رسمية الملعب سيكون الفيصل ولابد ان يكون الجميع علي مستوبي الجاهزية .

المدير الفني للأهلي السويسري كولر تصريحات فرج عامر لاعبي الأهلي

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