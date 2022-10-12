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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2022 عام الحزن والآلام .. ياسمين الخطيب تخضع لعملية جراحية جديدة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

خضعت الإعلامية ياسمين الخطيب، لعملية جراحية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية حسب ما أعلنته على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت ياسمين، صورة لها من داخل غرفتها بالمستشفى وعلقت عليها قائلة:٢٠٢٢ كان عام الحزن والآلام أجريت خلاله عمليتان وبنهايته أجرى الثالثة وكلى رجاء أن تكون الأخيرة والمتممة للشفاء.
 


إطلالات ياسمين الخطيب 

ودائما ما تثير ياسمين الخطيب ، الجدل على صفحتها الشخصية بالصور التى تقوم بنشرها حيث تتعمد ياسمين بنشر العديد من الصور المثيرة للجدل بسبب جرأة ملابسها التى تطل بها على متابعيها، وكان أخرها صور لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بفستان مثير للجدل مما تعرضت وقتها لكثير من الانتقادات.

ياسمين الخطيب تنتقد ياسمين عز

وقالت  ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شيء مؤسف جداً ومثير للغثيان، أن تتحدث إعلامية على قناة مرموقة عن حسن معاملة الزوج، فتقصرها على: سيبيه يدوس على السجادة، وشيلي انتي كيس الزبالة، واديله ورك الفرخة! حاجة بلدي ومقرفة جداً".

وتابعت: "يعني يا ست لو عايزة تنحازي للرجالة عشان الترند -إللي مش هايدوم- اتكلمي عن مشاكل الرجال الحقيقية.. عن مصاريف الزواج المبالغ فيها، والطلبات إللي بتقسم ظهر الشباب، من مهر وشبكة وخلافه.. عن مشكلة الرؤية للرجال المطلقين، إللي مش بيشوفوا عيالهم أكتر من ساعة أسبوعياً في أقسام الشرطة.. اتكلمي عن المشاركة..عن المودة والرحمة.."

الإعلامية ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب تخضع لعملية جراحية ٢٠٢٢ عام الحزن ٢٠٢٢ عام الالام

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