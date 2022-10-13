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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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إحساس غريب.. سر لن تتوقعه وراء جفاف الفم عند تناول البلح الأحمر

صدى البلد

ينتشر البلح الأحمر بشكل كبير في هذا التوقيت حيث أنه من الفواكه المهمة والمفيدة ولكن يبتعد الكثير عن تناوله بسبب مذاقها المختلف وإحساسه بجفاف الفم. 

 
 وأكدت الدكتورة خبيرة التغذية سالي الغول أن البلح الأحمر يحتوي على مادة تجعل الفم جاف جدا  وذلك بسبب امتصاصه للبكتيريا الموجودة داخل الفم .

كما أن هذه المادة مفيدة للثة ويحمي الأسنان من التسوس ويطهر البلح الاحمر  الفم من بقايا الطعام و يزيل رائحه الفم الكريهه.
يعالج عسر الهضم وينظم حركه الامعاء 


كما يحمي البلح الاحمر  الجسم من تنشيط الخلايا السرطانية ويعالج الانيميا وهشاشه العظام 

 

لذلك فلا تتجاهل تناوله واستغل انتشاره في موسم البلح لتحسين الصحة والاستفادة من فوائده

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