استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.



وفي السياق، أصيب شاب برصاصة بالقدم، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات في العروب.