الحكومة: الهدف من إطلاق المؤتمر الاقتصادي وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستعدادات جارية لإقامة المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة كل أضياف المجتمع المصري، وأصحاب الأعمال والأحزاب السياسية.



ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهدف من إطلاق هذا المؤتمر وضع خارطة طريقة للخروج من الأزمة الحالية، والاستماع إلى ما يريده رجال الصناعة من أجل زياد الصادرات المصرية كمًا ونوعًا، والتوسع في إنشاء المصانع.



ولفتت إلى أن هناك توصيات شاملة وجامعة ستصدر عن المؤتمر لكافة القطاعات سواء القطاع الزراعي او الصناعي او الاتصالات، وسيتم تطبق هذه التوصيات، حتى إذا كانت هذه التوصيات تتطلب تعديلات تشريعية، فالحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين لتعديل هذه التشريعات.



