عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور ينشر صورة له ويعلق بـ قلب أسود .. شاهد

صدى البلد

نشر إمام عاشور ، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلق امام عاشور على الصورة بوضع ايموشن قلب اسود ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس تعديل إمام عاشور لاعب القلعة البيضاء في الفترة القادمة بعد المتسوى الفني الذي يقدمه مع الفريق وتطوره فنياً بشكل كبير.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض في الفترة القادمة نظراً لمستواه الفني المميز مع الفريق واشادة البرتغالي فيريرا المدير الفني بتطور اللاعب فنياً".

وتابع:" الزمالك يدرس تعديل عقد إمام عاشور مادياً بالشكل الذي يناسب تألق اللاعب وما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية وتحفيزه في المرحلة المقبلة".

مصر منتخب مصر نادي الزمالك إسلام صادق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا ستحتاج مساعدات خارجية أكثر من 3 مليار دولار

سعر الذهب اليوم في مصر 13-10-2022

هل يجوز الصيام بنية إنقاص الوزن .. الإفتاء توضح الشروط

بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة

شككت في رجولته.. سر يكشف واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من زوجها|اعرف التفاصيل

كرم جبر: رسائل السيسي للشهداء تؤكد تقدير الدولة لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ساندى علي تثير ضجة بإطلالة من باريس|شاهد

طريقة عمل ستربس الدجاج الموفرة.. أحلى من المطاعم

طبيب يفجر مفاجأة عن مكونات سندوتشات اللحوم الباردة والمصنعة |احذرها

بيع كرسي أثري من الصين بـ 320 مليون جنيه.. لن تصدق تاريخه العريق

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ