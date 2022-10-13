إمام عاشور ينشر صورة له ويعلق بـ قلب أسود .. شاهد

نشر إمام عاشور ، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق امام عاشور على الصورة بوضع ايموشن قلب اسود ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس تعديل إمام عاشور لاعب القلعة البيضاء في الفترة القادمة بعد المتسوى الفني الذي يقدمه مع الفريق وتطوره فنياً بشكل كبير.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض في الفترة القادمة نظراً لمستواه الفني المميز مع الفريق واشادة البرتغالي فيريرا المدير الفني بتطور اللاعب فنياً".

وتابع:" الزمالك يدرس تعديل عقد إمام عاشور مادياً بالشكل الذي يناسب تألق اللاعب وما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية وتحفيزه في المرحلة المقبلة".