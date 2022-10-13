حدث ليلا.. ظلت عذراء برغبتها| والد عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة لأول مرة.. خسائر هائلة في أسعار النفط بعد صدور تقرير أوبك

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

وصلت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء، إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند تسوية أمس بعد صدور تقرير أوبك الشهري، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 87.27 دولار للبرميل.



شبانة: كهربا سيتحمل نصف العقوبة فقط والنادي البرتغالي يتحمل الباقي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي سيتحمل نصف العقوبة الموقعة عليه فقط.



بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد استفتاءات روسيا لضم أراضٍ في أوكرانيا تعتبر رسالة قوية لموسكو.



استولى على مليون جنيه.. ضبط مستريح سوهاج الجديد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج، من ضبط موظف في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ إثر استيلائه من 4 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية.



ظلت عذراء برغبتها| والد عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة لأول مرة.. فيديو

تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن عروس الإسماعيلية، التى تعرضت لـ الضرب و السحل، من زوجها فى أول ليلة بزفافها.



بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

قامت منة محمد - ضرة المطربة بوسي - بحذف جميع صورها التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، قبل أداء مناسك العمرة مؤخرا مع زوجها هشام ربيع.



عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

تفاصيل جديدة في حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في حادث اصطدامها بـ 4 سيارات على الطريق الدائري بنطاق منطقة المريوطية بالقرب من مخرج الرماية.



بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، في بيان عاجل لها إنها ترفض أي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.



العربيات تحولت لـ صفيح.. إصابة شخصين في حادث الطريق الدائري بالمريوطية|فيديو

أصيب شخصين حتى الأن في إحصائية أولية بـ حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات أخرى على الطريق بالقرب من مخرج الرماية، وهو ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية وتهشم السيارات.



انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، هبوطًا حادًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.