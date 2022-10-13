عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ظلت عذراء برغبتها| والد عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة لأول مرة.. خسائر هائلة في أسعار النفط بعد صدور تقرير أوبك

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط
وصلت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء، إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند تسوية أمس بعد صدور تقرير أوبك الشهري، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 87.27 دولار للبرميل.
 

شبانة: كهربا سيتحمل نصف العقوبة فقط والنادي البرتغالي يتحمل الباقي.. فيديو
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي سيتحمل نصف العقوبة الموقعة عليه فقط.
 

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد استفتاءات روسيا لضم أراضٍ في أوكرانيا تعتبر رسالة قوية لموسكو.
 

استولى على مليون جنيه.. ضبط مستريح سوهاج الجديد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج، من ضبط موظف في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ إثر استيلائه من 4 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية.
 

ظلت عذراء برغبتها| والد عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة لأول مرة.. فيديو
تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن عروس الإسماعيلية، التى تعرضت لـ الضرب و السحل، من زوجها فى أول ليلة بزفافها.
 

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب
قامت منة محمد - ضرة المطربة بوسي - بحذف جميع صورها التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، قبل أداء مناسك العمرة مؤخرا مع زوجها هشام ربيع. 
 

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في حادث اصطدامها بـ 4 سيارات على الطريق الدائري بنطاق منطقة المريوطية بالقرب من مخرج الرماية.
 

بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة
قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، في بيان عاجل لها إنها ترفض أي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.
 

العربيات تحولت لـ صفيح.. إصابة شخصين في حادث الطريق الدائري بالمريوطية|فيديو
أصيب شخصين حتى الأن في إحصائية أولية بـ حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات أخرى على الطريق بالقرب من مخرج الرماية، وهو ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية وتهشم السيارات.
 

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا
شهدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، هبوطًا حادًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

ترشيحاتنا

ارتفاع 7 جنيهات.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-10-2022

مصر تدعو المجتمع الدولي لمساندة الاقتصادات الناشئة|تأثيرات قاصمة لـ كورونا والحرب الروسية

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

تراجع كبير في سعر الدولار عالميًا

سعر صرف الريال السعودي اليوم الخميس 13-10-2022

ما هي السبع الموبقات ؟.. ولماذا حذرنا النبي من الوقوع فيها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ