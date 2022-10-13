شبانة: كهربا سيتحمل نصف العقوبة فقط والنادي البرتغالي يتحمل الباقي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي سيتحمل نصف العقوبة الموقعة عليه فقط.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إن كانت العقوبة ٢.٥ مليون دولار سيدفع مليون وربع فقط، والنادي البرتغالي سيتحمل الباقي وفقا لما علمناه من قلب الأهلي .

وأضاف شبانة، ما علمته أن كهربا يجب أن يسدد الغرامة قبل منتصف نوفمبر.

كولر مقتنع بكهربا..



وأتم شبانة، كولر أبلغ كهربا أنه رفض المبالغة المالية في صفقة مارسينيو لأنه مقتتع جدا بإمكانياته وأنه كان يعرفه وقت احتراف كهربا في لوزيرن السويسري.