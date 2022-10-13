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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: كهربا سيتحمل نصف العقوبة فقط والنادي البرتغالي يتحمل الباقي.. فيديو

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي سيتحمل نصف العقوبة الموقعة عليه فقط.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،  إن كانت العقوبة ٢.٥ مليون دولار سيدفع مليون وربع فقط، والنادي البرتغالي سيتحمل الباقي وفقا لما علمناه من قلب الأهلي .

وأضاف شبانة، ما علمته أن كهربا يجب أن يسدد الغرامة قبل منتصف نوفمبر.

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وأتم شبانة، كولر أبلغ كهربا أنه رفض المبالغة المالية في صفقة مارسينيو لأنه مقتتع جدا بإمكانياته وأنه كان يعرفه وقت احتراف كهربا في لوزيرن السويسري.

 

الأهلى كهربا الخطيب محمود كهربا لاعب الأهلي زمالك

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