اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا موسيقيًا لفريق "حالة عود"

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لفريق "حالة عود"، وذلك مساء اليوم الخميس على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات.



وذكرت المكتبة، في بيان، أن مايكل أنسي مؤسس حالة عود هو عازف عود مصري خريج بيت العود العربي بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية في العديد من المسارح في مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً في حفلات بالخارج.

وأشارت إلى أن أنسي أطلق عام 2019 مشروعه الموسيقي "حالة عود" وفيه يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.