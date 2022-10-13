توزيع 10 آلاف شجرة زيتون على المواطنين بشمال سيناء

أكد محمد حسن درغام، مسئول اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القبائل العربية ، أن المستهدف خلال الفترة القادمة زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مختلف مناطق محافظة شمال سيناء .. حيث يتم البدء بزراعة 10 ملايين شجرة زيتون خلال عامين .

وقال إنه تم تقديم 10 آلاف شجرة زيتون لمحافظة شمال سيناء، لتوزيعها على المواطنين ، خاصة في قري جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل في إطار سياسة المحافظة نحو التوسع في الزراعات وخاصة أشجار الزيتون.

الترويج عالميا



ودعا درغام، إلى ضرورة عمل الدعاية اللازمة والترويج عالميا لزيت الزيتون الخاص بشمال سيناء ، وأنه على جميع المؤسسات والجهات العمل على زراعة الزيتون والخوخ السيناوى.

وذلك إلى جانب تشجيع زراعة الأعشاب والنباتات العطرية مثل المرمرية والزعتر والنعناع. حيث يوجد كلب عليها لدخول النباتات الطبية في العديد من الأدوية، وكذلك عمل تحليل كيميائي لها لاستخدامها في العلاج .



