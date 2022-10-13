البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 وارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3052 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3954 نقطة.