طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه ناصري مساعدا أول وزكريا برنسي مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.

ويراقب المباراة خالد عبد الله محمد من تنزانيا، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد ١٩.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

يغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة قوية في الكاحل تسببت في غيابه عن مباراة الذهاب بين الفريقين.

وفي نفس الوقت سيستمر غياب محمود حمدي الونش مدافع الأبيض بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة ومواصلته للبرنامج التأهيلي.

