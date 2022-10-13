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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مريحة في الخروج والدخول منها.. 5 موديلات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة

سيارات لذوي الإعاقة
سيارات لذوي الإعاقة الحركية

 

بعض المهام البسيطة التي تعتبر في نظر الكثير من الناس كأمر مسلم به، مثل الدخول والخروج من سياراتهم ، يمكن أن تكون إنجازًا صعبًا و مهمة معقدة للسائقين المعاقين، ومع ذلك فهناك بعض السيارات تقدم طريقة أفضل ومريحة أكثر للدخول أو الخروج ، مما يتيح للسائقين المعاقين الوصول إلى تجربة قيادة تتميز بالراحة والآمان والسلاسة.

اختيار أسهل مركبة للدخول والخروج لا يرجع بالضرورة إلى علامة تجارية لديها تاريخ عريق ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بإمكانية الخروج والدخول بسهولة مع التحرك داخل الكابينة براحة أكثر، فالأفضل هي سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وفقًا لاستطلاعات الرأي أجراه موقع drhandicap، يمكن أن توفر سيارات السيدان والمركبات الصغيرة الأخرى أيضًا إمكانية وصول مريحة ورائعة للمعاقين ، لكن سيارات الدفع الرباعي غالبًا ما تجعل الأمور أسهل كثيرًا نظرًا لكونها أعلى عن الأرض وتمتاز بالخلوص الأرضي المرتفع.

يرغب كل السائقين في سيارة ذات موثوقية عالية، ولكن اختيار واحدة يمكن أن يمثل تحديًا خاصًا للسائقين المعاقين الذين لديهم قدرة محدودة على الحركة ويجدون صعوبة في الدخول والخروج من السيارات ذات الحجم التقليدي، يعتقد الكثير من الناس أن أفضل نوع من السيارات لشخص يعاني من إعاقة حركية هو سيارات الـ SUV بسبب ارتفاعها. لكن أي سيارة دفع رباعي هي الأكثر موثوقية؟

وفقًا لتقرير الموقع المتخصص في تغطية كافة الأخبار الخاصة بذوي الإعاقة الجسدية، فإن ثلاث سيارات دفع رباعي لديها أقل عدد من الشكاوى من قبل المعاقين حركيا، من أمثال سوبارو فورستر ، و لكزس  RX ، و تويوتا راف 4. هذه المركبات تجعل الدخول إلى السيارة والخروج منها أمرًا سهلاً ، وكل ذلك مع توفير راحة لا مثيل لها وتجربة قيادة رائعة.

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سنلقي نظرة في السطور القادمة على بعض أفضل الطرازات الموجودة بالأسواق بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أولا: هيونداي سوناتا لأنها توفر هذه السيارة مساحة كبيرة للدخول والخروج بسهولة.

هيونداي

ثانيا: فولكس فاجن باسات نظرًا لوجود مساحة كافية وكبيرة من الغرف الأمامية والخلفية ، وبالتالي تجعل الخروج من باسات أسهل للسائقين المعاقين

فولكس فاجن

ثالثا:  سوبارو فورستر،  يمكن تعديلها بسهولة جدا وجعلها مرتفعة عن الأرض لتكون مريحة في الدخول والخروج منها وبالتالي تصبح عملية التنقل سهلة  لأولئك الذين لديهم مشاكل في الانحناء والجلوس في سيارات منخفضة على الرصيف.

سوبارو

رابعا:  لكزس  RX وهي من افضل السيارات لذوي الإعاقة الجسدية هي سيارة SUV بالحجم الكامل كبيرة بما يكفي للتحرك داخلها بسهولة، مقصورة فسيحة ومريحة تجعل رحلات السيارة سهلة وخالية من القلق.

لكزس

خامسا: تويوتا كامري، هذه السيارة متوسطة الحجم فسيحة بما يكفي للدخول والخروج  كما أنها تباع بأسعار معقولة فهي سيارة رائعة لشريحة الطبقة الوسطي.

تويوتا كامري
هيونداي فولكس فاجن سوبارو لكزس تويوتا

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