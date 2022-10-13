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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السباحتان.. تفاصيل فيلم أحمد مالك المشارك بمهرجان لندن للأفلام

أحمد مالك
أحمد مالك

 شارك الفنان أحمد مالك في فعاليات مهرجان لندن السينمائي 2022 الذي يشهد محطة جديدة ضمن العروض العالمية لأحدث أفلامه السباحتان. ظهر مالك مع مجموعة من أبطال وصناع الفيلم على السجادة الحمراء للمهرجان مرتدياً زي من تصميم العلامة التجارية الشهيرة ديور.

يأتي عرض فيلم السباحتان في مهرجان لندن السينمائي بعد عرضه في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ47، ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه الأول في العالم العربي من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، وسوف يُعرض الفيلم لاحقا على منصة نتفليكس.

فيلم السباحتان هو ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة البريطانية ذات الأصول المصرية سالي الحسيني، والذي شاركت في كتابته مع الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن. الفيلم من بطولة الشقيقتين اللبنانيتين منال ونتالي عيسى، مع النجم المصري أحمد مالك، والنجم الفلسطيني علي سليمان، والنجمة السورية كندة علوش، إضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، مع جيمس كريشنا فلويد، وإلمي رشيد إلمي. تم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.

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يحكي الفيلم القصة الحقيقة للسباحتين السوريتين يسرى وسارة مارديني اللتين انطلقتا في رحلة هروب من الحرب الأهلية في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

لم يكن فيلم "السباحتان" المشاركة الدولية الأولى لمالك، فقد سبق ولعب مالك دور البطولة في الفيلم الاسترالي حارس الذهب The Furnace عام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي. ونال النجم أحمد مالك ترشيحاً لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في فيلم "حارس الذهب"، كما نال الفيلم ترشيحاً لجائزة أفضل فيلم من قبل الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون(AACTA) في 2021، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة، وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

دار الأوبرا مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان لندن السينمائي الفنان احمد مالك أحمد مالك السباحتان

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