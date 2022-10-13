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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لملاقاة أومونيا نيقوسيا القبرصي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد

 

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – ليساندرو مارتينيز – تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو – فريد – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني – ماركوس راشفورد – كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر يونايتد فاز في قبرص يوم الخميس الماضي على أومونيا نيقوسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي.

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كريستيانو رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي

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