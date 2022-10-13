أئمة وواعظات الأوقاف يواصلون عقد البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد

شهدت مساجد الأوقاف، اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا على البرنامج التثقيفي الذي يعقد يوم الخميس من كل أسبوع، حيث واصل الأئمة والواعظات عقد البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد، حيث اجتذب البرنامج التثقيفي الأطفال بوسائل التدريس العصرية.

البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد

فيما أكد عدد من أولياء الأمور حرص أطفالهم على المشاركة الفاعلة بالبرنامج، ونقل ما تعلموه بالبرنامج التثقيفي إلى زملائهم بالمدارس، مؤكدين أن المساجد المصرية على مستوى الجمهورية قد تحولت إلى مراكز تعليمية وعلمية ومنارات ثقافية.



الأنشطة الدعوية في المساجد

وكشفت وزارة الأوقاف، مؤخراً عن حصادها حيث تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها :

1. اطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، بمشاركة أكثر من 6860 مسجدًا.

2. اطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 100 مسجد تعقد بها مجالس الإقراء.

3. اطلاق مجالس الإفتاء بمشاركة 112 مسجدًا.

4. اطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 200 مسجد.

5. اطلاق الأسبوع الثقافي في جميع محافظات الجمهورية.

6. اطلاق الدروس المنهجية بمشاركة 1000 مسجد.

7. تكثيف القوافل الدعوية للمناطق النائية والحدودية والقوافل المشتركة، حيث تم تنفيذ 53 قافلة.

8. تم عقد 12 ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي.

9. تم عقد 11 ندوة للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

10. تم اعتماد 308 خطيب مكافأة على بند التحسين، و 16 واعظة متطوعة.