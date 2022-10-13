تدريب على تدوير المخلفات الزراعية وندوة للتوعية بقضايا المناخ في قنا



في إطار جهود المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، واصلت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة قنا أنشطتها للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، وتدريب المواطنين على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وقال ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في قنا، إنه تم تنفيذ تدريب على تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج «السيلاج»، في إطار جهوداستثمار الموارد وحسن استغلالها، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة،وفي ضوء عمليات التوعية والتمكين بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن جمعية تنمية البيئة والمجتمع في «دندرة»، التي تتولى أعمال تنسيق المنصة المحلية بقنا، حصلت على مفرمة للمخلفاتالزراعية وتحويلها إلى سيلاج، لإنتاج الأعلاف الحيوانية، من أحد المشروعات التي يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة الزراعة، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي، ويُعد حصول الجمعية على تلك المفرمة آليه فاعلة لاستمرار أعمال تدوير المخلفات الزراعية بقرى مركز قنا،من خلال المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27».

كما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في قنا ندوة توعية للسيدات،تحت عنوان «أثر التغيرات المناخية على المرأة»، تضمنت محاضرة ألقتها داليا إبراهيم، خبير التنمية المجتمعية بقنا، تناولت تأثيرات التغيرات المناخية على النساء، وتأثير ذلك على نقص الغذاء، وأكدت أن هذه التأثيرات سوف تعاني منها بشكل كبير وواضح الفئات الهشة والضعيفة، خاصةً النساء، حيث يتعرض العالم إلى موجات جفاف، وتطرف في أحوال الطقس، وما ينتج عنها من أعاصير وسيول، تؤثر بشكل سلبي على عمليات الإنتاج الغذائي.

كما أشارت الندوة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بالسلب على استمرار وبقاء الكائنات الحية على سطح الأرض، كما تناولت ضرورة التكيف مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.