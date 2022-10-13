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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بـ 50 جنيه .. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل فيديو عن إمكانية تشفير مباريات الدوري الممتازة، التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء القادم،  بعد طرح محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون مقترح تشفير الدوري الممتاز هذا الموسم.

 وقال محمد عادل “ أؤيد تشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيها سنويًا، وسيكون هذا سببا في إدخال أكثر من 2.5 مليار للشركة الراعية، وبالتالي سنستطيع منح جوائز مالية للأندية”، واختلف خبراء كرة االقدم حول هذا المقترح.

وصرح الإعلامي خالد الغندور أن ‎جماهير الكرة المصرية مشتركة في قناة بى ان سبورت لمتابعة الدوريات الاوروبية، وإن تشفير الدوري المصري نظير 50 جنيها سنويا سيسهم فى مساعدة الأندية وتطوير الكرة المصرية بشكل عام.

وعرضت التغطية تفاصيل أكثر عن المقترح ومؤيديه ورافضيه، لمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل مباريات الدوري الممتازة محمد عادل الكرة صدى البلد

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بـ 50 جنيه .. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

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