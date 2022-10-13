كيلو الدواجن يخسر 5 جنيهات.. منى محرز تكشف مفاجأة عن الأسعار| فيديو

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، أن الأرز من أعلى العوائد الاقتصادية، وأنه من الممكن أن يتم زراعة ارضى مصر أرز، ويتم تصديرها للخارج.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة اى تي سي، تقديم ضياء رشوان، أنه يجب أن يتم العمل في مصر على الأشياء التي تحقق أرباح، ولا يجب أن يكون التركيز و العمل فقط على القمح.



ولفتت إلى أن مصر بها مميزات نسبية في الإنتاج السمكي، و الداجنى، وأن مصر فى حالة تصدير الدواجن لـ الخارج ستحقق مكاسب كبيرة.



وأشارت إلى أنه يجب الحفاظ على صناعة الدواجن، و الاهتمام بالتصدير، وكشفت أن قطاع الدواجن من القطاعات الهامة التي يجب التركيز عليها.



وردت على ارتفاع سعر كرتونة البيض و الدواجن، وقالت :" عندما يتم المقارنة بين سعر السلع فى مصر و الخارج نجد أن هناك فارق كبير و الأسعار بمصر مخفضة".



وأوضحت أن سعر الدواجن و البيض ارتفعت وذلك لعدم توفير العلف، معلقة :" تركيبة الفرجة 70% منها علف، والعلف يأتي من الخارج و بسعر مرتفع".



وكشفت أن المربي يخسر، وكيلو الدواجن يخسر 5 جنيهات، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف في الفترة الأخيرة.



