عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاريخي.. الرئيس تبون يعلق علي إعلان الجزائر للم الشمل

تبون يتوسط هنية وعباس
تبون يتوسط هنية وعباس

دعَت مختلف الفصائل الفلسطينية اليوم (إعلان الجزائر) عقب مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي استضافته الجزائر.

ووصفَ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون الذي أشرف على حفل التوقيع على إعلان الجزائر اليوم، بالحدث تاريخي؛ كونه شهد عودة المياه إلى مجاريها، معرباً عن امتنانه للفصائل التي استجابت لتطلعات الشعب الفلسطيني في التصالح ونبذ الانقسام.

ويتضمَّن (إعلان الجزائر) المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على تسعة عناصر وهي: التأكيدَ على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية.

ونص الإعلان على تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.

واشتمل الإعلان أيضاً على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وأعربت الجزائر عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، الذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.

واتفق ممثلو ١٣ فصيلاً فلسطينياً، على الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في فترة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان، والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

الجزائر..تبون: الكل تيقن بأن الحل في ليبيا يمر حتما عبر الانتخابات

الجزائر.. تبون يبحث مع أعضاء الحكومة والأجهزة الأمنية سبل مواجهة المضاربة

الجزائر الرئيس الجزائرى التصالح الشعب الفلسطيني الوحدة الوطنية الانتخابات الاحتلال القوى الوطنية الفلسطينية اعلان الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

موضوعات متعلقة

رئيس القيادة اليمني يتلقى دعوة من تبون لحضور القمة العربية بالجزائر

تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس

ترشيحاتنا

صراعات على ملكيتها.. المطالبات بماسة جبل النور بتاج ملكة بريطانيا تتجدد

المتحدث العسكري ردًا على المشككين: المنتصر هو من فرض السلام

لو هتجيب آيفون14 من أمريكا مش هيشتغل في مصر..دولة عربية بها أرخص سعر

لماذا الأن؟.. ترامب يهاجم الكونجرس الأمريكي بعد استدعائه

183 عاما من الريادة في صناعة الدواء.. مطالب توفر المنافسة بالسوق العالمي|تحليل

أودي Q2 موديل 2022.. سعرها في مصر بعد الزيادة الجديدة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ