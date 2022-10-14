بسبب التنمر.. بريطانية تسعى لتغيير لون بشرتها إلى الأسمر

ريطانية تسعى لتغيير لون بشرتها إلى الأسمر

تعرضت سيدة للتنمر لمدة سنوات بسبب بشرتها ناصعة البياض و ذلك بسبب إصابتها بـالمهق "اي لون البشرة الأبيض الفاتح"، فقد يولد أحيانا بعض الأطفال مصابين بالمهق ، و لكن تلك السيدة عاشت أياما طويلة من التنمر و التعرض للاستهزاء من أصدقائها و جيرانها و زملائها في جميع مراحل التعليم .

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية تعرضت للتنمر طيلة حياتها بسبب إصابتها بالمهق، و ذلك بسبب بشرتها شديدة البياض و شعرها الأبيض أيضا، فقد كان الأطفال في المدرسة يتنمرون على لون بشرتها .



قالت السيدة أنها عانت لسنوات، و كانت تحاول في فترة مراهقتها تغيير لونها الأابيض إلى الأاسمر من خلال مستحضرات التجميل، و كانت تعاني أيضا في ذلك، فإن المستحضرات الموجودة في الأسواق تعمل على تفتيح البشرة فكانت تبحث كثيرا للوصول إلى منتجات لتجعلها سمراء و لو لوقت مؤقت.



أشارت السيدة إلى أنها كانت تتعرض للتنمر و أحيانا البصق و هي صغيرة وو خوف الأاطفال منها بسبب بشرتها الفاتحة، و لكنها أدركت الحقيقة مع مرور الوقت، و بدأت تتكيف مع لون بشرتها و ادركت انه ما يميزها .

جدير بالذكر انه على الرغم من تكيف السيدة مع الأمر، إرلا ان فكرة البشرة السمراء مازالت تلوح بداخلها، فهي تسعى لإجراء بعض العمليات لتغيير لون بشرتها، و لكنها اوضحت انها احتمالات قد تنفذها او تكمل بقية حياتها بالـ"مهق" ولا تتنصل منه .