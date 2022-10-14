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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريطانية تسعى لتغيير لون بشرتها إلى الأسمر

بسبب التنمر.. بريطانية تسعى لتغيير لون بشرتها إلى الأسمر

صدى البلد

تعرضت سيدة للتنمر لمدة سنوات بسبب بشرتها ناصعة البياض و ذلك بسبب إصابتها بـالمهق "اي  لون البشرة الأبيض الفاتح"، فقد يولد أحيانا بعض الأطفال مصابين بالمهق ، و لكن تلك السيدة عاشت أياما طويلة من التنمر و التعرض للاستهزاء من أصدقائها و جيرانها و زملائها في جميع مراحل التعليم . 
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية تعرضت للتنمر طيلة حياتها بسبب إصابتها بالمهق،  و ذلك بسبب بشرتها شديدة البياض و شعرها الأبيض أيضا، فقد كان الأطفال في المدرسة يتنمرون على لون بشرتها . 

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قالت السيدة أنها عانت لسنوات، و كانت تحاول في فترة مراهقتها تغيير لونها الأابيض إلى الأاسمر من خلال مستحضرات التجميل، و كانت تعاني أيضا في ذلك، فإن المستحضرات الموجودة في الأسواق تعمل على تفتيح البشرة فكانت تبحث كثيرا للوصول إلى منتجات لتجعلها سمراء و لو لوقت مؤقت. 


أشارت السيدة إلى أنها كانت تتعرض للتنمر و أحيانا البصق و هي صغيرة وو خوف  الأاطفال منها بسبب بشرتها الفاتحة، و لكنها أدركت الحقيقة مع مرور الوقت، و بدأت تتكيف مع لون بشرتها و ادركت انه ما يميزها . 
جدير بالذكر انه على الرغم من تكيف السيدة مع الأمر، إرلا ان فكرة البشرة السمراء مازالت تلوح بداخلها، فهي تسعى لإجراء بعض العمليات لتغيير لون بشرتها، و لكنها اوضحت انها احتمالات قد تنفذها او تكمل بقية حياتها بالـ"مهق" ولا تتنصل منه .

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