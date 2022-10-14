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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت هقدم أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام

مدحت صالح
مدحت صالح

حل الفنان مدحت صالح ضيفا على النجمة أنغام فى ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها على شاشة قناة dmc. 


وحرص المطرب مدحت صالح خلال لقائه على التطرق إلى أمور عديدة من حياته الشخصية والعملية وإلى أمور يتحدث عنها لأول مرة فى مشواره الفني، ونرصد فى هذا التقرير أهم تصريحات مدحت صالح مع أنغام.

كنت موظف فى فرقة أحلام الشباب فى البالون.

مدرس التربية الرياضية أول من اكتشف موهبتي فى الغناء .

والدي كان عايزني أكون مقرئا للقرآن الكريم.

عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل أكثر المقرئين تأثرت بيهم.

عبد الرحمن الأبنودي أكتر واحد ساعدني فى بدايتي.

سجلت أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة وغناتها بعد خلافي مع شركة الانتاج.

كان نفسي أغني قصيدة يوميات رجل مهزوم لنزار قباني.

 أستأذنت محمد قنديل قبل غنائى  أغنيته ٣ سلامات.

أول حفلة فى حياتي كانت برفقة نجاة الصغيرة.

رغم حبي انتمائى للزمالك بس بحب المقاولين العرب.
 
تفاصيل برنامج أنغام 

وتخوض المطربة أنغام تجربة تقديم البرامج لأول مرة من خلال هذا البرنامج والذي قامت بتصوير حلقاته الفترة الماضية مع عدد كبير من النجوم منهم صابر الرباعي ومدحت صالح وأحمد جمال وراغب علامة الذي عرضت حلقته الأسبوع الماضي.

مدحت صالح أنغام برنامج أنغام المطرب مدحت صالح الشحرورة

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