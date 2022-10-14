بشاحن فائق وبطارية 300 ميل.. الكشف الرسمي عن بوليستار 3 | صور

أطلقت الشركة الصينية السويدية "بوليستار" سيارة Polestar 3 الرياضية متعددة الاستخدامات بقوة تصل الى 510 حصانًا وبتكلفة 85.500 جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتنضم لشقيقتها السيدان الكهربائية.

Polestar 3

أكدت الشركة أيضًا خططًا لطرازاتها الثلاثة التالية، 4 ستكون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر تقع بين 2 و 3 ، بينما ستكون 5 سيارة تورر كبرى منافسة لبورشه تايكان، و 6 سيكون نموذج بأربعة مقاعد قابل للتحويل.

يعتمد الطراز 3 على منصة SPA2 الجديدة التي يتم مشاركتها مع فولفو EX90 المرتقبة ، مما يسمح للشركتين الشقيقتين بمشاركة تكاليف التصنيع والإنتاج، حيث تعمل فولفو على سيارة دفع رباعي صغيرة سيتم وضعها أسفل XC40وتستخدم منصة SEA الجديدة.

Polestar 3

قال توماس إنجينلات الرئيس التنفيذي لشركة Pبوليستار إن الشركة ليس لديها خطط لإطلاق سيارة أصغر من Polestar 2 في المستقبل.

تطلق بوليستار على السيارة 3 اسم "سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الأداء الديناميكي الهوائي" رغم انها تأتي بمقاومة هواء 0.29 مقارنة بالعديد من المنافسين، مثل مرسيدس بنز EQS SUV (0.20) ، Tesla Model X (0.24) ، و BMW iX (0.25).

Polestar 3

تعتمد السيارة Polestar 3 على زوج من المحركات الكهربائية تولد معاً قوة تصل الى 489 حصانًا و 620 رطلاً قدمًا من عزم الدوران مع القدرة على الوصول إلى 60 ميلًا في الساعة في 4.9 ثانية.

Polestar 3

تؤدي إضافة حزمة الأداء البالغة 6000 دولار إلى رفع هذه الأرقام إلى 517 حصانًا و 671 رطلاً للقدم ، وتساعد في تقليل زمن التسارع إلى 4.5 ثانية، بينما تضيف حزمة الأداء أيضًا عجلات جديدة مقاس 22 بوصة ، وإطارات Pirelli P-Zero القياسية (265 أماميًا و 295) الخلفية)، وأغطية الصمامات الذهبية وأحزمة المقاعد، ووضع القيادة الأمثل للمدى.