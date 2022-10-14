بشاحن فائق وبطارية 300 ميل.. الكشف الرسمي عن بوليستار 3 | صور

أطلقت الشركة الصينية السويدية "بوليستار" سيارة Polestar 3 الرياضية متعددة الاستخدامات بقوة تصل الى 510 حصانًا وبتكلفة 85.500 جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتنضم لشقيقتها السيدان الكهربائية.
أكدت الشركة أيضًا خططًا لطرازاتها الثلاثة التالية، 4 ستكون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر تقع بين 2 و 3 ، بينما ستكون 5 سيارة تورر كبرى منافسة لبورشه تايكان، و 6 سيكون نموذج بأربعة مقاعد قابل للتحويل.
يعتمد الطراز 3 على منصة SPA2 الجديدة التي يتم مشاركتها مع فولفو EX90 المرتقبة ، مما يسمح للشركتين الشقيقتين بمشاركة تكاليف التصنيع والإنتاج، حيث تعمل فولفو على سيارة دفع رباعي صغيرة سيتم وضعها أسفل XC40وتستخدم منصة SEA الجديدة.
قال توماس إنجينلات الرئيس التنفيذي لشركة Pبوليستار إن الشركة ليس لديها خطط لإطلاق سيارة أصغر من Polestar 2 في المستقبل.
تطلق بوليستار على السيارة 3 اسم "سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الأداء الديناميكي الهوائي" رغم انها تأتي بمقاومة هواء 0.29 مقارنة بالعديد من المنافسين، مثل مرسيدس بنز EQS SUV (0.20) ، Tesla Model X (0.24) ، و BMW iX (0.25).
تعتمد السيارة Polestar 3 على زوج من المحركات الكهربائية تولد معاً قوة تصل الى 489 حصانًا و 620 رطلاً قدمًا من عزم الدوران مع القدرة على الوصول إلى 60 ميلًا في الساعة في 4.9 ثانية.
تؤدي إضافة حزمة الأداء البالغة 6000 دولار إلى رفع هذه الأرقام إلى 517 حصانًا و 671 رطلاً للقدم ، وتساعد في تقليل زمن التسارع إلى 4.5 ثانية، بينما تضيف حزمة الأداء أيضًا عجلات جديدة مقاس 22 بوصة ، وإطارات Pirelli P-Zero القياسية (265 أماميًا و 295) الخلفية)، وأغطية الصمامات الذهبية وأحزمة المقاعد، ووضع القيادة الأمثل للمدى.