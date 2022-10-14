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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة محمد رحيم.. شاهد أحدث ظهور لمحمد منير

منير مع محمد منير
منير مع محمد منير

حرص الملحن محمد رحيم على الذهاب إلى منزل الكينج محمد منير للاحتفال بعيد ميلاده نظرا للصداقة القوية التى تربطه بالكينج منذ سنوات طويلة.

وطرح الملحن محمد منير صورة تجمعه بالكينج محمد منير والمنتج حمدي بدر داخل منزله وعلق عليها قائلا: كل سنة وانت طيب ياكينج.
 


آخر حفل للكينج محمد منير 

وكان الكينج محمد منير قد أحيا منذ عدة أيام حفل غنائى ضخم داخل زايد بارك وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أغانيه التى قدمها خلال الحفل وخاصة أغنية للى أحدث أغنيات الكينج.
 
هدية منير من الجمهور

 وعادة ما يستقبل الكينج محمد منير فى معظم حفلاته العديد من الهدايا والورود تعبيرا من الجمهور على حبهم الشديد له، إلا أن أمس كانت الهدية بمثابة مفاجأة لمحمد منير، حيث أهدى أحد الحضور محمد منير مجسم على شكل ثلاث أصابع بنفس الإشارة التى أشتهر بها منير منذ بداية مشواره الفني، وهو ما جعله يتأثر على المسرح وكاد أن يبكى وتقدم بالشكر للشخص الذي فكر ونفذ تلك الهدية الغالية على حد وصفه.

محمد منير أحدث ظهور للفنان محمد منير محمد رحيم الملحن محمد رحيم الفنان محمد منير

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