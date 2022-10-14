سوسن بدر تحضر للجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا

أكدت الفنانة سوسن بدر أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.



وأضافت سوسن فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن الجزء الأول من أفلام أم الدنيا يستعرض تاريخنا المصري فى الحضارة الفرعونية فقط، وأن الجزء الثاني التي تستعد لتقديمه يشمل العصر الإسلامي والقبطى واليوناني.



وتابعت سوسن فى حديثها مع صدى البلد أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها منذ عرض أولى حلقات أم الدنيا حيث تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية وهذا هو ما شجعها على تقديم الجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا.

سبب ظهور سوسن بطرحه فى حلقات أم الدنيا

وأكدت الفنانة سوسن بدر أن ظهورها مرتدية غطاء للشعر في أم الدنيا ليس له أي توجه سياسي أو ديني أو فكري. وأضافت خلال صفحتها على موقع انستجرام: ليس لفرض أي هوية على السيدة المصرية، ولكن حدث ظرف طارئ أثناء التصوير وهو تلف شعري، أثناء التصوير وكان من المستحيل تأجيل التصوير، وهذا فقط للتوضيح.

وتشارك الفنانة سوسن بدر، بتجربة درامية خليجية جديدة، وهي مسلسل ولد أمه؛ بمشاركة نجم الخليج محمود بوشهري، وانتهت سوسن من تصوير أغلب مشاهدها، وتسافر خلال الأيام القليلة القادمة لاستكمال التصوير في الكويت. وأبدت سوسن بدر- في تصريحات صحفية- سعادتها بالتجربة والمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة؛ نظرا لفكرة العمل الجيدة والتي تتلائم مع كل بيت عربي، فضلا عن أن العمل يلقي الضوء على أهمية دور كل أم في حياة أبنائها.