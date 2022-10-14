عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتزال المطربين يضرب الوسط الفني .. يوري مرقدي يلحق بمسلم وفارس حميدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الوسط الفني خلال الأيام الأخيرة اعتزال عددا من المطربين بشكل مفاجىء، ولأسباب مختلفة فمنهم من اعتزل الغناء من أجل التفرغ للعبادة وآخرون اتخذوا هذا القرار بعد أزمات متتالية مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية كما أعلن المطرب الشعبي مسلم
 


اعتزال مسلم 

وجاء قرار مسلم بالاعتزال مفاجىء لعدد كبير من جمهوره خاصة وأنه حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وكان يستعد لطرح العديد من الأغنيات إلا أنه فاجىء الجميع وأعلن خبر اعتزاله الفن بعد خلافات بينه وبين المنتج الخليجي سلطان الشن.

وكتب مسلم على صفحته الشخصية سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط
بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب.. مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير.

وصرح مسلم فى تصريحات صحفية أن سبب الأزمة بينه وبين المنتج سلطان الشن عائد أرباح اليوتيوب حيث كان الاتفاق على أن تكون الأرباح بالتساوي بينهما إلا أن سلطان أخذ أكثر من نصف أرباح الأغنيات ولم يعطيه حقه.
 
فارس حميدة يتفرغ للعبادة

وأيضا من المطربين الشباب الذين قرروا اعتزال الغناء بشكل مفاجىء المطرب الشاب فارس حميدة أحد أفراد فريق أغنية مفيش صاحب يتصاحب، وقرر فارس التفرغ للعبادة فقط ، وقام بنشر العديد من الفيديوهات له أثناء تلاوته للقرآن الكريم وهو ما نال اعجاب عدد كبير من رواد صفحته

 

اعتزال أدهم نابلسى 

وأيضا من المطربين الذين اعتزلوا الفن من أجل تفرغهم للعبادة المطرب أدهم نابلسي الذي قرر الاعتزال فى صمت من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلأ: خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”. 

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر". 

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”. 

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

 

يورى مرقدي أخر المنضمين للمطربين المعتزليين

وكان أخر المنضمين لقائمة المطربين المعتزلين هو الفنان يوري مرقدي الذي أعلن اعتزال أمس من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب: عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.

اعتزال المطربين مسلم فارس حميدة يوري مرقدي أدهم نابلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

موضوعات متعلقة

لأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

بصحبة محمد رحيم.. شاهد أحدث ظهور لمحمد منير

اليوم.. الذكرى الثانية لرحيل محمود ياسين

كنت هقدم أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام

أخبار الفن.. تصرف صادم من ندى الكامل تجاه عمر كمال .. وفسخ خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة

أخرهم سمير صبري.. نجوم تصدروا التريند بعد وفاتهم والأسباب مختلفة

قبل بدء تصوير مسلسل الأجهر.. شاهد أحدث جلسة تصوير لعمرو سعد

شخصية بديعة مصابني.. رزان مغربي تنشر صور شخصيتها في الضاحك الباكي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

ماذا نقول يوم الجمعة .. أدعية مستحبة في أفضل أيام الله

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد من واتساب يحدث طفرة في الجروبات..Infinix تطلق هاتفا جديدا بـ 2500 جنيه

بزيادة 20 الف جنيه .. أعرف أحدث أسعار جاك JS3 في مصر

أجواء رعدية| الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مع زوجته.. أول سائح يتجه إلى الفضاء سيكرر الرحلة لمدة اسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ