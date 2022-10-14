اعتزال المطربين يضرب الوسط الفني .. يوري مرقدي يلحق بمسلم وفارس حميدة

شهد الوسط الفني خلال الأيام الأخيرة اعتزال عددا من المطربين بشكل مفاجىء، ولأسباب مختلفة فمنهم من اعتزل الغناء من أجل التفرغ للعبادة وآخرون اتخذوا هذا القرار بعد أزمات متتالية مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية كما أعلن المطرب الشعبي مسلم.





اعتزال مسلم

وجاء قرار مسلم بالاعتزال مفاجىء لعدد كبير من جمهوره خاصة وأنه حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وكان يستعد لطرح العديد من الأغنيات إلا أنه فاجىء الجميع وأعلن خبر اعتزاله الفن بعد خلافات بينه وبين المنتج الخليجي سلطان الشن.



وكتب مسلم على صفحته الشخصية سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط

بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب.. مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير.



وصرح مسلم فى تصريحات صحفية أن سبب الأزمة بينه وبين المنتج سلطان الشن عائد أرباح اليوتيوب حيث كان الاتفاق على أن تكون الأرباح بالتساوي بينهما إلا أن سلطان أخذ أكثر من نصف أرباح الأغنيات ولم يعطيه حقه.



فارس حميدة يتفرغ للعبادة

وأيضا من المطربين الشباب الذين قرروا اعتزال الغناء بشكل مفاجىء المطرب الشاب فارس حميدة أحد أفراد فريق أغنية مفيش صاحب يتصاحب، وقرر فارس التفرغ للعبادة فقط ، وقام بنشر العديد من الفيديوهات له أثناء تلاوته للقرآن الكريم وهو ما نال اعجاب عدد كبير من رواد صفحته

اعتزال أدهم نابلسى

وأيضا من المطربين الذين اعتزلوا الفن من أجل تفرغهم للعبادة المطرب أدهم نابلسي الذي قرر الاعتزال فى صمت من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلأ: خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

يورى مرقدي أخر المنضمين للمطربين المعتزليين

وكان أخر المنضمين لقائمة المطربين المعتزلين هو الفنان يوري مرقدي الذي أعلن اعتزال أمس من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب: عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.