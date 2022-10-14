تحسبا لدمار الأرض.. العلماء يدرسون بناء قبو على القمر لحفظ تاريخ البشر

عرضت فضائية "العربية" إنفوجرافا يحوي على معلومات بخصوص مساعي العلماء ببناء "قبو نهاية العالم" على القمر.

وجاءت الفكرة لبعض العلماء؛ لحفظ البشرية في حالة دمرت الأرض ، وهو يشبه "قبو يوم القيامة" في النرويج، حيث يتم فيه حفظ عينات من البذور.

ونشرت دورية "أخرايف" العالمية دراسة حول إمكانية إنشاء نظام تخزين بيانات للنشاط البشري على سطح القمر، ويمكن استخدام هذه البيانات حول الحضارة البشرية على كوكب الأرض .

ويتضمن القبو المعلومات الجينية لكافة الأنشطة البشرية، ومعلومات عن كافة الإبداعات البشرية والكتب والموسيقى ومحتوى الإنترنت.