القومي للإعاقة يكشف الصعوبات التي تواجه ذوي الهمم مع التغيرات المناخية

أكد خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، أن التغيرات المناخية تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الكربون بما يؤدي إلى حدوث فيضانات وسيول حرائق وكوارث طبيعية .

وقال خالد حنفي في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :"ذوي الإعاقة جزء من المجتمع يتأثرون بالتغيرات المناخية ".

وأضاف خالد حنفي:" نسبة الفقر في فئة ذوي الإعاقة أعلى من الآخرين، وذلك يجعل ذوي الهمم في العالم أكثر عرضة للتأثر من التغيرات المناخية "، مضيفا:" تغير المناخ يؤدي إلى ظواهر بيئية غير تقليدية يصعب على ذوي الإعاقة التعامل معها ".

وتابع خالد حنفي:" التغيرات المناخية قد تؤدي إلى غياب الأمن الغذائي والفقر، بما يؤثر سلبا على ذوي الهمم، وذلك يشكل عبء نفسي ومادي كبير بما يجعلهم لا يستطيعون مواجهة التغيرات المناخية ".

واكمل خالد حنفي:" التمييز السلبي وحرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم قد يجعل ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في مواجهة التغيرات المناخية وذلك على مستوى العالم".

