حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة بدائرة قسم ثالث العريش 

نفذ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، حملة إزالة ضمن أعمال الموجة ٢٠ لرفع التعديات علي أملاك الدولة برئاسة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

حيث قامت الحملة بتنفيذ الإزالات في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث العريش ، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة ، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين .

الجهات الأمنية:

وقال رئيس المدينة، أن الحملة تواصل أعمالها حتي 27 أكتوبر الجاري تنفيذا لقرارات تم معاينتها واخطار الجهات الأمنية بها لدعم الحملة أمنيا، رافق الحملة السكرتير العام للمجلس ورئيس قسم التنظيم ومسؤول قسم الإزالات والإدارات المعنية بالمجلس .