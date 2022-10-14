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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنك ينهي العمل مع طليق كيم كارداشيان بسبب اليهود.. تفاصيل

كاني ويست
كاني ويست

أنهت شركة “جيه بي مورجان تشيس” المصرفية الأمريكية العملاقة علاقتها مع مغني الراب والمصمم كاني ويست ، الذي يطلق عليه الآن اسم Ye ، وعلامته التجارية “ييزي - Yeezy”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم نشر خطاب من البنك يبلغ ويست بالقرار، وتم تسريبه ونشره بواسطة متابع.

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كيم كارداشيان في صدمة بعد نشر كاني ويست هذه الصورة.. تفاصيل

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تعاون كاني ويست مع مصمم أحذية رياضية لإنشاء شركة لصناعة سيارات من الـ فوم

وجاء قرار إنهاء التعاون معه بالتزامن مع تعليق حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تعليقات ضد اليهود.

بنك ينهي العمل مع كاني ويست

لكن بحسب التاريخ الموضح في رسالة إنهاء التعاون، تم إرسالها في 20 سبتمبر لكن لم يتم نشرها إلا الآن وفي الخطاب ، أعطى البنك السيد ويست حتى 21 نوفمبر لتحويل أعماله.

وكان قد لجأ ويست إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيادة “جي بي مورجان” وقال إنهم لن يسمحوا له بالاتصال بالرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون.

وقال أنه قطع العلاقات مع شركائه في الشركة وأن الوقت قد حان بالنسبة لي للذهاب وحدي، ولم يرد ممثلو ويست حتى الآن.

تأتي خطوة جي بي مورجان في الوقت الذي خضعت فيه شراكات ويست التجارية لمزيد من التدقيق.

أديداس تنسحب من العمل مع كاني ويست

وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة الملابس الرياضية أديداس إنها تراجع صفقتها معه بعد أيام من عرضه تصميم تي شيرت "White Lives Matter" في أسبوع الموضة في باريس.

ولم تذكر الشركة الجدل لكنها قالت إن الشراكات الناجحة قائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة.

وكان قد رد ويست على إنستجرام ، مدعيا أن الشركة سرقت تصميماته، ويبدو الآن أن هذا المنشور قد تم حذفه.

وقالت أديداس إنها اتخذت قرارا بوضع الشراكة قيد المراجعة بعد جهود متكررة لحل الموقف بشكل خاص.

مواقع التواصل الاجتماعي كاني ويست الجدل التاريخ اليهود

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