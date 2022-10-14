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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين جامع: الأمم المتحدة شريك أساسي لجهاز تنمية المشروعات

تعاون بين جهاز تنمية
تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والأمم المتحدة

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة شريك أساسى لجهاز تنمية المشروعات في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتعاون الجانبان بشكل مستمر لتقديم حزم متكاملة من الدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات والعمل على تقديم خدمات متطورة تواكب التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق حاليا من حيث الخدمات المطلوبة أو طرق التسويق الاليكترونية الأمر الذى يتطلب التوسع في دعم المشروعات الريادية والمبتكرة. 
 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز مع وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برئاسة الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أثناء زيارتها لمعرض تراثنا في دورته الرابعة والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الفترة من 9 – 15 أكتوبر بمركز  مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ولفيف من  الوزراء.
 

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة وحرص الجهاز على تحسين خدماته بشكل مستمر ومواكبة التحول الرقمي وذلك لتسريع وتيرة معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة بشكل عام.
 

وقالت شقوير إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات منذ إنشائه باعتباره يقود قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، مضيفة أن من أهم محاور التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الانمائى وجهاز تنمية المشروعات تتعلق بالتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء وتعزيز الابتكار الاستراتيجي داخل الجهاز.
 

الاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية 

وأشادت شقوير باهتمام الجهاز بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا لأصحاب المشروعات الصغيرة للعام الرابع على التوالى باعتباره فرصة جيدة للعارضين لزيادة الفرص التسويقية لمنتجاتهم والوصول للعملاء، مشيدة أيضا بإقامة جناح خاص داخل المعرض لإتاحة الخدمات الفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتحسين جودة المنتجات ومن بينها كيفية إنشاء العلامة التجارية وتنمية الأعمال وتنمية مهارات التسويق الإليكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 

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وأشادت شقوير بقيام جهاز تنمية المشروعات عن طريق وحدة تطوير الأعمال المتنقلة بالتوجه للمستفيدين والعملاء في أعمالهم، حيث يوفر ذلك الوقت والتكلفة والجهد ويسرع من عملية استفادة المشروعات من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز.

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