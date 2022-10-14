رغم قصفها أراضيه وانتهاك سيادته..العراق ينعش اقتصاد تركيا بأكثر من7 مليارات دولار

تصدر العراق، قائمة الدول المستوردة من تركيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.



وبلغت صادرات تركيا لبلدان الجوار، 17.4 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، محققة نمواً بنسبة 20.2 بالمائة.



وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين، بلغت الصادرات 22.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، محققة نمواً بنسبة 9.2 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021.



وبلغ إجمالي صادرات تركيا 188.2 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة بلغت نسبتها 17 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.



بلغت صادرات تركيا إلى بلدان الجوار وهي بلغاريا، وإيران، والعراق، وجورجيا، وسوريا واليونان، 17 ملياراً و432 مليوناً و205 آلاف دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022.



وبهذا تكون الصادرات التركية لبلدان الجوار، حققت نمواً بنسبة 20.2 بالمائة، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.



وتصدّر العراق قائمة بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا، خلال هذه الفترة، وذلك بواقع 7 مليارات و507 ملايين و983 ألف دولار.



وحلت بلغاريا بالمرتبة الثانية في قائمة المستوردين من تركيا بـ 3 مليارات و428 مليوناً و281 ألف دولار، ثم اليونان بمليارين و169 مليوناً و207 آلاف دولار.



وعلى صعيد السلع المصدرة، حلت المنتجات الكيمياوية في المركز الأول، بمليارين و765 مليوناً و590 ألف دولار، تلتها الحبوب والبذور الزيتية، ثم الصلب.

وتأت هذه الأرقام والعلاقات الاقتصادية رغم قيام تركيا بانتهاك سيادة العراق بشكل مستمر وقصف مناطق فى شمال العراق بالصواريخ بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.