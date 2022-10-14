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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. 6 غيابات في الزمالك أمام فلامبو البوروندي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فلامبو البوروندي، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات إياب دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

غيابات الزمالك أمام فلامبو البوروندي:

يفقد الزمالك خدمات كل من محمود حمدي والونش ونبيل عماد دونجا وعبد الله جمعة بسبب الإصابة، بينما يغيب محمد حسام “بيسو” وسيف جعفر والسيد عطية لأسباب فنية.

الزمالك ضد فلامبو: 

يستهدف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، تأكيد تفوقه على فلامبو البوروندي في مباراة الليلة، والتأهل إلى دور المجموعات.

وكان الزمالك فاز على فلامبو البوروندي بهدف نظيف في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، أحرزه حسام عبد المجيد من ضربة رأسية.

هدف حسام عبد المجيد

 

ويكفي الزمالك التعادل في مباراة اليوم أمام فلامبو، لحجز بطاقة الصعود لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي الزمالك اتفق مع إدارة فلامبو على إقامة مباراتي دور الـ 32 في مصر، بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من قبل الكاف في بوروندي لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك أمام فلامبو:

حراسة المرمى:  محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الشافي -  محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد -  مصطفى الزناري - عمر جابر - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف"روقا" - إمام عاشو - يوسف أوباما، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد سيد زيزو - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري -  يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

 

الزمالك فلامبو دوري ابطال افريقيا غيابات الزمالك الونش

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