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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي من مسجد الخلفاء الراشدين بعد صلاة الجمعة

سهير عبد الفتاح
سهير عبد الفتاح

أعلن  المخرج انتصار عبد الفتاح؛  عن موعد تشيع جنازة شقيقته  الدكتورة سهير عبد الفتاح، و زوجة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

 

وفاة سهير عبد الفتاح :

وأكد انتصار عبد الفتاح أن تشييع الجنازة سيكون من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، والتي وافتها المنية مساء أمس".

 

و كان المخرج انتصار عبد الفتاح، أعلن وفاة شقيقته الدكتورة سهير، عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: «البقاء لله والدوام لله سبحانه وتعالى، توفيت أختي الحبيبة الدكتورة سهير عبد الفتاح زوجة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وشقيقة الدكتور هناء عبد الفتاح وكفاح عبد الفتاح والجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد ن الجديدة».


وزيرة الثقافة تنعى سهير عبد الفتاح:

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سهير عبد الفتاح زوجة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، ورئيسة تحرير مجلة الطفولة والتنمية، والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس.


وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرة الفقيدة، وللشاعر الكبير علي مصابه الأليم في وفاة رفيقة دربه، داعية الله أن يدخل الفقيدة فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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