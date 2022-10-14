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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يطلق ورشتين في "فن الكتابة المسرحية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ورشة تعليم "فن الكتابة المسرحية" للأطفال من سن (٥-١٨) سنة، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

يقدم كل من السيناريست والكاتب المسرحي وليد كمال، والكاتب الكبير أحمد زحام ورشتين على التوالي، مدة كل منهما شهر بواقع يومين أسبوعيا هما الجمعة والسبت، حيث يبدأ السيناريست وليد كمال الورشة الأولى بدء من الجمعة ٢١ أكتوبر، ثم يبدأ الكاتب الكبير أحمد زحام الورشة الثانية في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أن ورشة "فن الكتابة المسرحية" نظرية وتطبيقية حيث يتم تدريب الأطفال على اختيار الفكرة وابتكار الشخصيات وعمل الصراع ومن ثم الذروة ونهاية القصة، مع التدريب على فن الكتابة المسرحية لما له من خصوصية تميزه عن باقي الفنون الأخرى.
وأضاف أن الورشة مجانية، ويتم الاشتراك فيها عبر رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيسبوك من خلال مسئول إداري لكل ورشة، بهدف تثقيف الأطفال وتهيئتهم للتقديم في جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تقام برعاية السيدة انتصار السيسي من أجل اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب أطفال مصر.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف الكتابة المسرحية الحديقة الثقافية للأطفال نيفين الكيلانى وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة

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