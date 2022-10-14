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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرسل لنا الفاتورة.. البنتاجون يفضح إنسانية إيلون ماسك الزائفة في أوكرانيا

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يريد من الوزارة تحمل تكلفة تزويد شركته "سبيس إكس" أوكرانيا بخدمة الإنترنت المتصل بالأقمار الصناعية من خلال منظومة "ستار لينك" المملوكة للشركة.

وأوضح البنتاجون أن "ماسك يتبجح بإعطاء أوكرانيا الأمل عبر نظام ستار لينك وفي النهاية يرسل لنا فاتورة".

وأضاف "ماسك قدم خدمة مجانية في أوكرانيا وبعد أن اعتمد الملايين عليها يريد قبض الثمن".

واعتبرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن إيلون ماسك، الرجل الأغنى في العالم، يبدو أنه يريد أن يلعب دور الدبلوماسيين، مشيرة إلى تغريدة نشرها ماسك على "تويتر" قبل أيام، اقترح فيها خطة سلام تستند إلى تقرير مصير المناطق الأربع التي ضمتها روسيا، واعتراف كييف بضم شبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا.

وأشارت إلى أن السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، رد بشكل كاسح على ماسك، قائلا: "اللعنة عليك، هذا هو ردي الدبلوماسي".

وقال ماسك، الذي وصفه التقرير بأنه "غريب الأطوار"، في مبادرته: "يجب أن تقرر إرادة سكان دونباس وشبه جزيرة القرم ما إذا كانوا جزءا من روسيا أو أوكرانيا: نعم أم لا؟".

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن ماسك كان يحظى بثقة الحكومة الأوكرانية التي قدم لها نظام "ستارلينك" منذ الأيام الأولى للصراع؛ ما أتاح للجيش الأوكراني الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في مناطق الصراع، لكن بعد التغريدات التي تداخلت مع ردود للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسببت الإخفاقات في عمل "ستارلينك" في عواقب كارثية للقوات الأوكرانية.

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التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

وأوضحت أنه "تم الاشتباه على الفور في قيام ماسك بقطع الاتصالات العسكرية عمدا لإلحاق الضرر بأوكرانيا"، لكن يانيك هاريل، الخبير في الإستراتيجية الإلكترونية الروسية، اعتبر أن الأمر غير مرجح كثيرا"، موضحا أن "ماسك غريب الأطوار، لكنه بالتأكيد ليس غبيا، إذ لم يسلم الجيش الأوكراني معدات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لتعريضهم للخطر بعد اشتباك بسيط على الشبكات الاجتماعية".

وتزعم وسائل الإعلام أن ماسك كان قد تحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يقترح خطته للسلام، وأن رئيس الكرملين أخبره أنه سيحقق أهدافه مهما كان الأمر، حتى لو كان ذلك يعني استخدام الأسلحة النووية، وهو ما سارع ماسك إلى نفيه عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هذا ليس صحيحا، لقد تحادثت مع بوتين مرة واحدة فقط، وكان ذلك قبل 18 شهرا".

ويعلق المحلل أوليفييه لاسكار أن "هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن رجل الأعمال يريد أن يلعب دور المنقذ. ماسك قد يكون مصابا بجنون العظمة، لكن صدقه حقيقي، وهو يعتقد بصدق أنه يستطيع استخدام نفوذه لصالح البشرية”.

إيلون ماسك أوكرانيا البنتاجون الانترنت روسيا

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