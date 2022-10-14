طلاب تنسيق الدبلومات الفنية يشكون من المقابلة الشخصية الإجبارية للقبول بالجامعات التكنولوجية من عدمه.. ورؤساء الأخيرة يحددون أهدافها.. ويزفون خبرًا مفرحا لطالبي العلم

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

ليست لدينا مصلحة في إسقاط طلاب تنسيق الدبلومات الفنية

جميع الاختبارات تمت بناء علي تعليمات مكتب التنسيق … وسوف نفتح باب التظلمات الأسبوع المقبل

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية:

المقابلة الشخصية تقيس السمات الشخصية واللغوية للطالب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، شكاوى كثيرة من قبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية، بشأن المقابلة الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعات التكنولوجية من عدمه.

وزعم عدد كبير من الطلاب على منصات التواصل الإجتماعي أن الجامعات التكنولوجية تتعمد سقوط الطلاب في المقابلة الشخصية، حتى يتم زيادة عدد الأماكن لطلاب الثانوية العامة عن طلاب تنسيق الدبلومات الفنية.

كما تساءل عدد من الطلاب، عن مصيرهم؛ بعد رفضهم في المقابلة الشخصية، وبدء العام الدراسي، وهل بذلك ضاعت فرصتهم في دخول الجامعة أم لا، على الرغم من تفوقهم الكبير، حيث أشاروا إلى

حصولهم على مجاميع كبيرة تتجاوز الـ 95%.



وحول هذه الكاوى المنتشرة؛ قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن جميع ما يشاع على منصات التواصل الإجتماعي عن تعمد الجامعة إسقاط الطلاب؛ كلام غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن الجامعة، جامعة حكومية، وملتزمة بجميع قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور الديب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعة شأنها شأن جميع الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة تخصص علمي (علوم، ورياضة) وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، لكن بنسب مختلفة، فيتم قبول نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات، مضيفا أنه يجب على الطلاب سواء طلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية أن يجتازوا اختبار القدرات في البداية، وأن يكون مجموع الطالب مطابق لمتطلبات التنسيق.

وأضاف أن الجامعة التزمت بجميع شروط القبول التي تم وضعها من مكتب التنسيق، مؤكدا أن الجامعة جامعة حكومية وليست خاصة لذلك يجب أن تلزم بجميع تعليمات مكتب التنسيق، وأنه بكل تأكيد مع جود اختبارات سوف يكون هناك مقبولين وهناك راسبين، وأن هذا الأمر عائد على مقدرة الطالب .

وأشار رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أن الجامعة ستفتح باب التظلمات، مع بداية الأسبوع المقبل، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية من نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات والذين لم يستطيعوا اجتياز المقابلة الشخصية.

ولفت الدكتور هشام الديب إلى أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أُنشِئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتتضمن 6 برامج جديدة وهم: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، برنامج الميكاترونكس، برنامج الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات (IT)، برنامج الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية، برنامج تكنولوچيا البترول.

ومن جهته، أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن المقابلات الشخصية تقيس السمات الشخصية واللغوية للطالب، بالإضافة إلى مهاراته اليدوية ومعلوماته العامة.

وأوضح الدكتور كشك أن الهدف من تلك المقابلات هو التأكد من أن الطالب موجه نحو نوعية الدراسة التى تُناسب قدراته وميوله وتكوينه المعرفي.

وأعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية، صباح أمس، نتيجة طلاب الثانوية الفنية بنظامي 5 سنوات و3 سنوات والمعاهد الفنية المقبولين للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة للعام الجامعى 2022-2023.

وأشارت إلى أنه تم إرسال أسماء الطلاب غير تامقبولين بالكلية، إلى مكتب التنسيق لإعادة توزيعهم وتحويلهم إلى الرغبة التالية لكليات الجامعات التكنولوجية، وليسوا فى احتياج للرفض على بطاقة ترشيحهم.