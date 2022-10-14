تقرير هندسي للرئيس : تطوير شبكة طرق زهراء المعادي بطول 35 كيلو مترًا

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى".

واستمع الرئيس السيسي لأحد المهندسين خلال جولته التفقدية خلال تقرير أذاعه موقع الرئاسة المصرية والذى شرح فيه إنه من المقرر الانتهاء من الطرق بالكامل فى 30 ديسمبر مع فتح 3 حارات فى هذا الاتجاه بحنوب ، شرق القاهرة بالاضافة لتطوير شبكة طرق زهراء المعادى ، بطول 35 كم و 5 حارات مرورية لكل اتجاه تصل 16 حركة مرورية لضمان استمرارية المرور وخدمة المواطنين بالاضافة لتنفيذ طرق بإجمالى 9 كم تم حفر أكثر من 600 م 3 باستخدام معايير الجودة لربط الاوتستراد بطريق العين السخنة ومحور الشهيد بمحور الشهيد محمد عزت عادل ، ومناطق جنوب القاهرة.



كما تفقد الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي والمحاور المحيطة به، والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي، مروراً بالطريق الدائري ومحور الشهيد، ووصولاً لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور ياسر رزق الذي سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم .