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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فئة جديدة من فورثينج T5 EVO بمصر..وزيادة تصل لـ20 ألف جنيه|تفاصيل وصور

فورثينج T5 EVO
فورثينج T5 EVO

تعتبر السيارة فورثينج T5 EVO واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة بالسوق المصري منذ عدة اشهر، حيث تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام باطلالة الكروس اوفر، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة EXC H الجديدة، مع زيادات سعرية تشمل الفئات المقدمة بقيمة تتراوح بين 15 و 20 الف جنيه.

زيادة جديدة في أسعار فورثينج T5 EVO بمصر.. تفاصيل

كلاكيت ثاني مرة.. زيادة جديدة في أسعار فورثينج T5 Evo

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة فورثينج T5 EVO في مصر 

فورثينج T5 EVO

تأتي السيارة فورثينج T5 EVO بجنوط رياضية متعددة الاضلاع بتصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مصابيح أمامية نحيفة باطلالة حادة المظهر، إلى جانب شبكة أمامية تتوسط مقدمة السيارة، مع مصابيح للضباب تعمل بتقنية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

فورثينج T5 EVO

وتحتوي السيارة فورثينج T5 EVO على اقطاب ثنائية بجانبي السقف، مع عدد 4 ابواب، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، ونظام صوتي وترفيهي داخلي، مع قفل مركزي، ومكيف للهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

فورثينج T5 EVO

وتعتمد السيارة فورثينج T5 EVO على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 285 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية تبلغ 194 حصانا، بينما تستمد السيارة اوامر التسارع عبر ناقل حركة من سرعات أوتوماتيكية طراز DCT.

فورثينج T5 EVO

السعر الرسمي للسيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة LUXRY LX فورثينج T5 EVO بقيمة قدرها 610 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

الفئة EXC فورثينج T5 EVO فرش أسود بقيمة قدرها 665 ألف جنيه بدلاً من 645 ألف جنيه.

الفئة EXC فورثينج T5 EVO فرش أحمر بقيمة قدرها 670 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.

الفئة الجديدة EXC H فورثينج T5 EVO بقيمة سعرية بلغت 695 ألف جنيه.

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