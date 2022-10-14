مجدي عاشور: تفكك الأسرة مشكلة حالية ومستقبلية في ظل وجود أولاد.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن المشكلة في التفكك الأسري ليست في الزوج أو الزوجة فقط بل يكون في الأولاد أيضا.



وقال عاشور ، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "تفكك الأسرة يكون مشكلة حالية ومشكلة مستقبلية في ظل وجود الأولاد، وتحدث مشكلات سواء في الاستضافة أو الحضانة".

وأشار عاشور: "كل طرف من الأزواج يحاول أن ينتقم لنفسه على حساب الأولاد"، مضيفا: "نيسان المودة والرحمة في الحياة الزوجية يسبب العديد من المشكلات".