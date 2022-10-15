وزير المالية يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد لمصر.. ومبادرة سيارات المصريين في الخارج

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وأكد الوزير أنه من المتوقع ان تحصل مصر على القرض قريبا.

كما كشف محمد معيط تفاصيل عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

وإليكم أبرز التصريحات.

التوقيع على قرض لمصر مع صندوق النقد الدولي قريبا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم يعاني الأن من فترة صعبة، ولكن على الرغم من ذلك، الدولة المصرية تسدد جميع التزاماتها.

وقال أنه يأمل أن نسير بمنحنى إيجابي، مؤكدا انه يتوقع أن يتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي قريبا.

وتابع أنه تم سداد 2 مليار دولار سندات كانت على الدولة، ولكن على الرغم من ذلك الدولة تقوم بشراء برميل البترول بـ 140 دولار بزيادة 80 دولار.

طن القمح يكلف الدولة مبالغ طائلة

وأشار إلى أن طن القمح يكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن الدولة تعمل على توفيره.

صندوق النقد الدولي لم يحدد أي شروط لمنح مصر قرض جديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تقريبا في المرحلة الاخيرة من التفاوض، مطمئنا المواطنين أن السياسات المالية بالصندوق لم تحدد أي شروط.

وقال أن الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف، خاصة أن الفترة الماضية اثرت على الاحتياطي النقدي وعلى سير الاقتصاد المصري وعلى الأزمات بالعالم.

وتابع أن هناك اثار تضخمية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها بسياسات تخفف من حدتها.

الاقتصاد المصري مر بصدمات شديدة

وأشار محمد معيط إلى أن الاقتصاد المصري مر بصدمات شديدة اثرت سلبا على الأسعار ولكنه كان قادر على التصدي لها.

صندوق النقد الدولي لم يتدخل بموازنة الدولة أو الدعم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الحديث مع صندوق النقد الدولي، عن مرونة سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف هام في السياسات النقدية.

وقال أنه تم الحديث عن النقاط والمشاكل مع الصندوق، ووصلنا إلى المرحلة النهائية.

وتابع أن صندوق النقد الدولي، لم يطلب أي شئ فيما يتعلق بالموازنة او السياسيات المالية للدولة أو الدعم، مؤكدا أن الصندوق حريص على عبور تلك المرحلة بسياسيات حماية اجتماعية وحماية فئات المجتمع المتأثرة بموجات التضخم.

تعبر الموجة التضخمية

وأشار إلى أنهنحن كحكومة داعمين لاجراءات تخفف من وطأه الوضع الحالي لإستقرار الدولة، مؤكدا أنه نتمنى أن تعبر الموجة التضخمية التي حدثت.

تفاصيل مبادرة اعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة منذ ما يقرب من 3 سنوات، عملت على اوضع استراتيجية لتصنيع السيارات الكهربائية، خاصة أن مستقبل الدولة في صناعة السيارات.

وقال أن الدولة فتحت شراء السيارات من الخارج، مؤكدا أننا نرغب أن يكون لدينا صناعة السيارات، والدولة المصرية قادرة على أن يكون هناك صناعة سيارات.

وتابع أنه حق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

أهم شروط الحصول على سيارة للمقيم بالخارج

وأشار إلى أن أهم شروط الحصول على سيارة للمقيم بالخارج أنه يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويتم بعد ذلك استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

الفترة الحالية قاسية على العالم كله.. ومتفائل بالمستقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه “أنا بطبيعتى متفائل وزي ما ربنا أكرمنا واتعاملنا مع أزمات كبيرة مرت على مصر خلال السنوات الاحيرة، ربنا يكرمنا ونخرج مع بعض كدولة مصرية من تلك الأزمات”.

وقال أنه كان خلال فترات سابقة “كنا بنخرج من بيوتنا على طوابير العيش وانابيب البوتاجاز والبنزين، ولكن تلك الفترة قاسية على العالم كله وسنعبر معا الأزمات وبلدنا ستعود اقوى من تلك الأزمة العالمية”.

وتابع أن "الدولة قامت بعمل إنجازات ومشروعات كبرى، وأتمنى أن تكون الأوضاع أفضل، واحنا متفائلين ان بلدنا هيبقى فيها تنمية أكبر للأجيال القادمة".

مشروعات من 7 أو 8 سنين

وأشار إلى أن الدولة بتعمل مشروعات من 7 او 8 سنين.

كساد كبير أصاب دول العالم نتيجة الأزمة العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن موجة التضخم كبيرة، ويؤثر على المواطن في أي دولة.

وقال أن موجات التضخم التي حدثت أثرت على الدول الناشئة، مؤكدا أن الكل أجمع أن هناك كساد في دول العالم وأيضا الدول المتقدمة.

وتابع أن العالم يعانى من حالة تضخم وارتفاع بمستوى العيشة حتى العملات العالمية، وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

العالم يواجه مشكلات

وأشار إلى أن الجميع يتحدث عن ان العالم يواجه مشكلات، وترك أثار سلبية على مستوى حياه الناس وقدراتها الشرائية