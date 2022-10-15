تزوجا مدنياً.. كارول سماحة: اختلاف الديانة لم يكن عائقا فى زواجي

كشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع اسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً .

وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : انها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها ، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الاسلام .

واضافت كارول سماحة : انها تأكدت قبل الزواج ان زوجها رجل متفتح ، وانها تحدث معه فى العديد من الامور قبل الزواج ، ووجدت ان هذا الأمر لن يكون عائق .

مسلسل الشحرورة :

أكدت النجمة كارول سماحة، عدم ترشيح المطربة رولا سعد لأداء شخصية صباح في مسلسل الشحرورة قبلها، قائلة: "منتج المسلسل نفى هذا الكلام وقال المسلسل اتكتب لكارول سماحة ولو هيتعمل منه نسخة تانية بممثلة مصرية ممكن مي عز الدين تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".

وأضافت كارول سماحة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مسلسل الشحرور ما زال مطلوب بعد 11 عام من عرضه، متابعة: "طالما المسلسل لسه مطلوب وبيتعرض وبيلف على التلفزيونات في مصر والوطن العربي يبقى المسلسل ناجح، والمسلسل عايش مع الناس".

وتابعت: "الشحرورة صباح أسطورة فنية ومش بسهولة قصتها تموت والمسلسل مدته اكثر من 11 عام، وأداء شخصيتها كان صعب ومثلت أكثر من مرحلة من عمرها، ومي عز الدين ممكن تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".

